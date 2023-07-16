ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار مقطع فيديو من أحد الأعراس حولته أحد المدعوات إلى تريند ينتقده الملايين ويتحدث عن وضاعته بسبب استنزالها وطريقة رقصها المُخلة .

وظهرت الفتاة التي حولت العرس رأسًا على عقب وهي ترقص وتتمايل بطريقة مخلة دون حياء بفستان مكشوف ملفت للأنظار وتهز شعرها يمينًا ويسارًا كما وكأنها ليست في كامل وعيها، بينما يقف خلفها الشبان ينظرون دون خجل .

والمحُزن في الأمر هو استمرار الفتاة في وصلة الرقص المستمرة دون انقطاع أو التفات لمن حولها، حتى أنها لم تستوعب حجم الكارثة التي تقوم بها بسبب فعلها الفادح.

كما أنها جاءت بفستان أسود مكشوف يبرز مواضع جسدها، ويبين معالمه وهي تتمايل بينما الحضور يتابع ويشاهد .

ولم يقف الأمر عند ذلك فقط، حيث ظهر بجوارها فتاة تشاركها الرقص وتتمايل كما الشبان في وضع محزن ويثير الاشمئزاز والوضاعة .

والجدير بالذكر أن العرس الذي تنظره كل فتاة شن عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي النيران، وتحول لتريند ينتقده الملايين ويتحدث عن وضاعته بسبب تصرفات الفتيات .