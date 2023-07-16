تألقت الفنانة موضي الشمراني في حفلها الذي أقيم ضمن حفلات جدة، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.

وأشعلت موضي الشمراني حماس جمهورها في الحفل؛ حيث نشب لها أحد جمهورها وهي تتحدث فتفاعلت معه وجعلت الجمهور بأكمله يردد “ها”.

وقدمت موضى باقة متنوعة من أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور ويفضلها، كما لبت طلبات الجمهور وتجاوبت معهم، ما زاد حماس الحضور الذي قاطعها بالتصفيق والصياح إعجابا أكثر من مرة.

وأقيم الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه التي تقدم العديد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، تتضمن مزيجًا من المعارض الفنية والثقافية والترفيهية لعرض تاريخ المدن وتراثها، ما يمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الحفلات الموسيقية والمعارض التفاعلية والعروض المسرحية والمسابقات.