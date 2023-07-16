أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية، والشذوذ الجنسي.

وعلقت الراسي على تصريحات الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، بشأن المثلية الجنسية قائلة: “باميلا طرحت شيء لمجتمع مش جاهز، ما عندناش ثقافة جنسية ولا توعية في المدارس”.

وعن عدد المرات التي اتعرضت فيها للخيانة قالت: “مرات كثيرة لا يمكن عدها، وسامحت على الخيانة عشان بنستاهل فرصة تانية”، مضيفة: “أنا أرد الخيانة بالخيانة وده طبيعي والخيانة مش بس العلاقة الجنسية ممكن نخون بنظرة أو بكلمة أو بمكالمة تليفون”.