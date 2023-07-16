أكد باحث في الطقس والمناخ تأثر شمال المملكة بكتلة حارة جدًا.

وقال عبدالعزيز الحصيني إن أعلى حرارة سجلت في العالم خلال 24 ساعة اليوم كانت في البصرة – حسين بحرارة 50 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الحرارة العالية تتمركز مدن إيران والعراق، وامتد أثرها على شمال المملكة

وأضاف أن مدن المملكة خارج المراكز الخمسة عشر على مستوى العالم في هذا اليوم، لافتا إلى أن الحرارة المسجلة في السادسة مساء كانت في المدينة المنورة والرياض 44 درجة مئوية، وعرعر 45 درجة مئوية، وطريف تسجل 40 درجة مئوية، والقريات 42 درجة مئوية.