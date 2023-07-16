رد روبي فاولر مدرب القادسية على المتعجبين من استقطاب أندية دوري روشن للصفقات العالمية هذا الموسم.

وقال فاولر:” يمكننا جميعًا أن نتساءل عن سبب وجود هذا الدعم المالي الآن ، ونعم ، تم إلقاء الأموال في هذا المشروع الضخم”.

وتابع: “لكن هل تساءل أي شخص عن قيام الدوري الإنجليزي بنفس الشيء بالضبط؟ من الواضح أنه ليس في إنجلترا ، لكن يمكنني أن أخبرك أن بقية أوروبا فعلت ذلك”.

وأضاف: “هل من المقبول أن يتم دعم نادي نيوكاسل من قبل السعوديين في إنجلترا (وقد وافقت حكومتنا على ذلك) ولكن ليس لهم أن يكون لديهم أنديتهم الخاصة؟”.