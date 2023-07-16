في مبادرة رائعة ليست الأولى من نوعها على شعب الوطن الحبيب، قامت عائلة من الزلفي بوضع وقف خيري لجدهم يحتوي على برادات ماء و شاي وقهوة في الطريق، واستمر هذا الوقف 30 عامًا وحتى الآن .

وقام أحد المواطنين بتوثيق الوقف مشيدًا به ومؤكدًا أنه تم تشييده من قبل 30 عام، ويستمر حتى الآن .

وأوضح المواطن أن الوقف يختلف عن مثله حيث أنه يوجد به شاي وقهوة تقدم ساخنة لجميع المارة في أي وقت، إلى جانب ثلاجة بها أكواب وتمر ويتم ملئها باستمرار .

وأفاد المواطن بأن هذا الوقف يتم تعبئته يوميًا وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة وهذا الأمر مستمر منذ أكثر من ٣٠ عام .

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها مثل هذه الأعمال الطيبة التي تدل على جود كرم صاحبها، حيث ظهر من قبل مواطن يوثق ثلاجة تم وضعها بالطريق وممتلئة بالعصائر والمشروبات؛ وقيل أن صاحبها وضعها لتهوين المشقة على المارة خلال ارتفاع درجات الحرارة.