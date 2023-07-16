عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وكان سمو ولي العهد قد استقبل كيشيدا، ن في قصر السلام بجدة، بمراسم استقبال رسمية .

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يجري حاليا زيارة رسمية إلى المملكة.