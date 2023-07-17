أثارت حفلة أقيمت في لبنان حالة من الجدل والانتقادات وسط فشل سياسي في اختيار رئيس البلاد وتشكيل حكومة توافقية قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها لبنان.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حفل تجمع فيه عدد كبير من الشباب ورفع بعضهم علم لبنان، وظهرت عليهم الحماس والتفاعل مع الأغاني والموسيقى الصاخبة التي كانت تسود موقع الحفل.

ودفع هذا المشهد عدد من متداولي المقطع للتساؤل حول حالة الشعب اللبناني المنهك اقتصاديًا والمحروم من الخدمات والمشهد المتناقض الذي جسده الحفل من مظاهر ترف ورفاهية.

وأكد متداولو المقطع أن هذا العدد من الحضور لو كان تجمع على أبواب مجلس النواب اللبناني لتم إغلاقه واختاروا رئيس ونواب وحكومة تمثلهم.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني فشل للمرة الـ 12 في اختيار رئيس لبلاده، ولم يحدد المجلس موعدا لاختيار الرئيس.