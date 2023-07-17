سلطت ذا صن البريطانية الضوء على التداعيات السلبية والخسائر المالية التي أثرت على حياة الفرنسي بنيامين ميندي اللاعب السابق لمانشستر سيتي، وذلك بعد تبرئته من تهمة الاعتداء الجنسي التي طاردته في السنوات الأخيرة، رابطة بين مستقبله واستقطاب دوري روشن للاعبين العالميين.

وكشفت ذا صن في تقريرها أن ميندي باع بعض ممتلكاته وسياراته الفاخرة وساعات باهظة الثمن من أجل تنظيف اسمه وتبرئته من التهم الموجهة إليه.

وذكرت أن ميندي كان مليونيرا عندما وصل إلى مانشستر سيتي عام 2017 قادما من فريق موناكو مقابل 68 مليون دولار، وكان يتقاضى 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيا وما يصل إلى 170 ألفا أخرى كمكافآت.

ورأت أن أنسب وجهة للاعب هي السعودية، قائلة: “اقتحمت المملكة العربية السعودية سوق الانتقالات الصيفية بقوة ونجحت في الحصول على توقيع العديد من نجوم كرة القدم مثل كريم بنزيما، ونغولو كانتي، وروبن نيفيز، وروبرتو فيرمينو وخاليدو كوليبالي وغيرهم”.

وأضافت: “قد تكون السعودية وجهة مناسبة لميندي من أجل العودة إلى كرة القدم بالدرجة الأولى والابتعاد عن الضغوط التي خلّفتها قضيته في إنجلترا”.