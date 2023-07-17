تهتم فئة رواد الأعمال والمهتمون بمجال الصناعة عامة، بالاطلاع على أكبر شركات العالم في مجال التصنيع.

وفيما يلي نستعرض قائمة أكبر 5 شركات عالمية في مجال التصنيع:

1- تويوتا 372,000 موظف وبإيرادات 257 مليار دولار أمريكي.

2- فولكس فاجن 662,000 موظف وبإيرادات 69 مليار دولار أمريكي.

3- جنرال إلكتريك 172,000 موظف وبإيرادات 76 مليار دولار أمريكي.

4- سامسونج 266,000 موظف وبإيرادات 233 مليار دولار أمريكي.

5- جنرال موتورز 93,000 موظف وبإيرادات 156 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن تويوتا شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات ذات حضور قوي في سوق المركبات الهجينة، وتستثمر في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.