تهتم فئة رواد الأعمال والمهتمون بمجال الصناعة عامة، بالاطلاع على أكبر شركات العالم في مجال التصنيع.
وفيما يلي نستعرض قائمة أكبر 5 شركات عالمية في مجال التصنيع:
1- تويوتا 372,000 موظف وبإيرادات 257 مليار دولار أمريكي.
2- فولكس فاجن 662,000 موظف وبإيرادات 69 مليار دولار أمريكي.
3- جنرال إلكتريك 172,000 موظف وبإيرادات 76 مليار دولار أمريكي.
4- سامسونج 266,000 موظف وبإيرادات 233 مليار دولار أمريكي.
5- جنرال موتورز 93,000 موظف وبإيرادات 156 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن تويوتا شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات ذات حضور قوي في سوق المركبات الهجينة، وتستثمر في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
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