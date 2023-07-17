دشن مدير عام البيئة والمياه والزراعة المكلف، محمد عسيري، ومجموعة من أطفال التوحد وعضو الاستدامة البيئية بهيئة تطوير منطقة عسير مهرجان العنب والفواكه الموسمية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلاّ في وحدة الوزارة بالماوين، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال.

وجاء التدشين بالتكامل مع الجهات الحكومية والأهالي، وبمشاركة أكثر من 30 مزارع لتسويق منتجاتهم من العنب والفواكه الموسمية بمختلف الأصناف وبعض المنتجات من العسل والسمن من إنتاج مزارعهم الخاصة.

وشاركت عدة جهات حكومية في التكامل والتنسيق لاقامة هذا المهرجان وفي مقدمتها إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير بالمنطقة والأمانة ممثلة في بلدية الماوين والجهات الامنية واهالي المركز بتوجيه من سموه حفظه الله .

ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام يبدأ يومياً من الساعة 3 عصراً حتى السادسة، وويتزامن موعد المهرجان مع انطلاق صيف عسير 2023 لدعم السياحة وتحقيق عائدات إقتصادية متنوعة .

ويهدف المهرجان الذي توليه إمارة المنطقة وهيئة التطوير ووزارة البيئة والمياه والزراعة إهتمام مع باقي المهرجانات والفعاليات الأخرى لتسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها المنطقة حسب الميزه النسبية لكل محافظة او مركز وتشجيعا ودعماّ للمزارعين.