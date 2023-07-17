كشف شركة استرا للتعدين عن استخدمها لمادة الكالسيوم هيدروكسيد لأول مرة في صناعة طلاء الأبيض للعزل الحراري.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة استرا للتعدين، على الجبرة، أن هذا الطلاء يخفض درجة الحرارة من خلال عكس درجة الحرارة وتوفير قدر من البرودة، وهو منتج صديق للبيئة وضد التعفن، وبدون رائحة، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن الشركة تستخدم منتجات عالية الجودة من أجل توفير طلاء يمكن الاستفادة منها يجميع الأسطح بشكل فعال، مؤكدا أن المنتج متوافر منذ 3 سنوات، ويتواجد في أكثر من 150 معرض، وتم تجربته في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق الأخرى.