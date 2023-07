قام تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، باستعراض لقطة مهارية خلال حفل تقديم والده لاعبا بصفوف إنتر ميامي الأمريكي، فجر يوم الاثنين، في ملعب DRV PNK.

ووقع ميسي على عقد مدته عامان مع إنتر ميامي، مقابل راتب سنوي سيصل لحوالي 60 مليون دولار، وسيرتدي القميص رقم 10 كالعادة.

وظهر ميسي وهو يقوم بتحية الجمهور حول الملعب، ليقوم “تياغو” بتمرير الكرة من بين قدمي والده، لينظر إليه ميسي مستغربا، لكن اللاعب الصغير قام بالاحتفال بما فعله.

وفي لقطة بعد ذلك بدا ميسي سعيدا بما فعله نجله، حيث ظهر مبتسما ويضحك معه.

واستقبل الجمهور ميسي استقبالا رائعاً ، حيث قال في كلمة قصيرة ألقاها: “شكراً جزيلاً لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جداً لوجودي هنا في ميامي”.

The moment famous people welcomed Leo Messi to Miami, starting with Steph Curry.

pic.twitter.com/7pWtCJ5lrC

— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 17, 2023