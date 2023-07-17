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الاثنين17 يوليو

التفكير المفرط مرض العصر و5 خطوات للتغلب عليه .. فيديو

منذ 38 دقيقة
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التفكير المفرط مرض العصر و5 خطوات للتغلب عليه .. فيديو
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يعد التفكير المفرط من الأمراض التي تسبب أحيانا الوفاة، فنحن نسمع في الآونة الأخيرة عن وفاة أشخاص لم يتجاوز عمرهم ال ٤٥ عاما، ويرحلون في صمت دون وجود أي شكوي من أي مرض.

وأكدت الدراسات أن التفكير المفرط هو مرض العصر، فهو يسبب الاكتئاب واضطرابات في النوم، ويسبب العديد من الأمراض النفسية والعقلية.

انتشر التفكير المفرط بشكل كبير نتيجة لزيادة الضغوط والأعباء علي البشر، فأصبحوا يفكرون ليل نهار في مشاكلهم والأعباء التي باتت علي عاتقهم.

وحدد متخصصون ٥ طرق لمحاولة تنظيم ذلك المرض الذي بات يفتك بالكثيرين، وهم:

١. الوعي: وهو عندما تلاحظ أنك تفكر في نفس الموضوع لفترات طويلة، فإنك تحاول تشتيت نفسك والتفكير في أي شئ إيجابي.

٢. مواكبة الحاضر:

ولن تستطيع مواكبة الحاضر إلا إذا قمت بتقبل الماضي، وذلك لتبتعد عن اللوم الدائم لنفسك.

٣.البحث عن حلول:

تظل المشكلة مشكلة إذا لم تجد لها حلا، فيجب عليك التوقف عن التفكير في الموقف وتبدأ بالبحث عن حلول حتي تتغلب علي المشكلة.

٤.تحديد وقت للتفكير:

فبدلا من ترك نفسك تفكر أغلب الوقت، تقوم بتخصيص وقت معين للتفكير في مشكلاتك وبالطبع التفكير في حلول.

٥.الرياضة:

وليست الرياضة كرفاهية، بل كعلاج لمشكلة فرط التفكير، عن طريق لعب رياضة تشتت أفكارك وتجعلك تصب تفكيرك عليها فتخفف من عبء التفكير.

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