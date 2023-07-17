اكتمل الهيكل الإنشائي لمشروع مجمع ⁧‫سوليتير‬⁩ الواقع في حي الصحافة على مساحة 65 ألف متر مربع بالرياض.

ويجرى الآن العمل على تنفيذ الواجهات الخارجية للمجمع الذي سيضم مساحات للتسوق والترفيه والمطاعم

ويعد سوليتير الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات في الرياض التي تقدم أسلوب حياةٍ عصري ومميز، وتزخر بأنشطة تلبي مختلف الرغبات.

ويتكون المشروع من ثلاثة طوابق – تضمّ محالاً تجاريةٍ، ومطاعمَ، ومقاهيَ، ومرافق للترفيه، وصالات للرياضة والاهتمام بالصحة، إضافة إلى ثلاثة طوابق سفلية أخرى لمواقف تستوعب أكبر عدد من السيارات.

وتتميز الجهتان الشمالية والجنوبية من سولتير باحتوائهما على أبراج رياحٍ شامخة وجذابة تُشاهد من بُعد لتكون علامةً مميزة في سماء الرياض.

ويحاكي تصميم “سولِتير” بدقّةٍ وحرفيّةٍ حجر الجيود، ويتجلى ذلك في التصميم المُبهر الذي كلما تعمقنا داخلهُ تبدّت لنا طبقاته المتدرجة وزواياه النافرة التي تنتهي بنا إلى جوهرِه البلّوري.

ويتوسط المشروع كلاً من طريق الملك عبد العزيز وطريق الإمام سعود بن فيصل وطريق الثمامة، ويقابله مباشرةً مستشفى المملكة، فيما يشرف عليه من الجهة الجنوبية مركز الملك عبد الله المالي، بما يعكس الموقع الإستراتيجي المهمّ لـ”سولِتير”.