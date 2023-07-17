أعلنت شركة تسلا عن بناء وإنتاج أول شاحنة كهربائية من طراز سايبر ترك متأخرة عامين عن الموعد المحدد لإنتاجها، بعد عدة تأجيلات استمرت 3 سنوات ونصف .

وأرفقت شركة السيارات الكهربائية صورة للعمال وهم يرتدون قبعاتهم البيضاء الصلبة من مصنع جيجا فاكتوري في تكساس الأمريكية ويلتفون حول التصميم الجديد الأنيق للشاحنة، والتي قالت إنها بُنيت في مصنعها بالقرب من أوستن، تكساس الأميركية.

وظهرت شاحنة تيسلا سايبرتراك من قبل بالعديد من الصور التجسسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم تظهر من قبل بوضوح أمام العامة هكذا بهيكلها القريب جداً من الإنتاج، استعداداً للإطلاق الرسمي للشاحنة في الأسواق العالمية.

ويتأثر التصميم الداخلي لشاحنة تيسلا كثيراً بالتصميم الخارجي، حيث نشاهد العديد من الخطوط التصميمية الحادة مع لغة تصميم بسيطة.

والتزمت تسلا الصمت حول خططها لإنتاج السيارة المرتقبة، ولكن في عام 2021 أعلنت أنها ستطرح نسخة محدثة منها، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن الشركة «لم تتمكن بعد من طرح السيارات الجديدة المُعلن عنها منذ فترة طويلة، مثل شاحنة البيك أب من طراز (سايبر ترك) بسبب أزمة سلاسل التوريد.

وستسمح الشاحنة سايبر ترك الجديدة لشركة “تسلا” بالتنافس في سوق شاحنات البيك أب، الكهربائية المربحة، والتي تشمل طرازات متعددة مثل الشاحنة الخفيفة الكهربائية «ريفيان آر 1 تي» و«فورد إف 150 لايتنينغ» و«جي إم سي همر إي في»