خصص أب غرفة كاملة لابنته المتوفية في منزله الجديد ونقل فيها كامل أغراضها، كما لو أنها مازالت على قيد الحياة.
ولم ينس الأب المكلوم ابنته لحظة واحدة حينما قرر شراء منزل جديد، خصص غرفة كبيرة لها ووضع بها كل متعلقاتها ليشعر بوجودها معهم.
وقالت شقيقة الفتاة المتوفية تعقيبا على مقطع فيديو نشرته :” هذه غرفة أختي دانه، أغراضها حاطينها في شنطة، ما طاوعنا قلبنا نسكن في البيت الجديد و مايكون لها غرفة خاصة فيها”.
أب حنون رحيم و شديد العاطفة و المحبة لأبنائه و بناته و نسأل الله أن يهون عليه فقد أبنته و يربط على قلبه و يجمعهُ بها في جنة الخلد 🤲😥🤲
انا لله وانا اليه راجعون نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة صحيح دنيا صغيرة لا تساوي جناح باعوضه الله يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم
انا لله وانا اليه راجعون نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة صحيح دنيا صغيرة لا تساوي جناح باعوضه الله يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم
انا لله وانا اليه راجعون نسأل الله حسن العفو والعافية وحسن الخاتمة صحيح دنيا صغيرة لا تساوي جناح باعوضه الله يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في جنات النعيم