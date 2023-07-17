خصص أب غرفة كاملة لابنته المتوفية في منزله الجديد ونقل فيها كامل أغراضها، كما لو أنها مازالت على قيد الحياة.

ولم ينس الأب المكلوم ابنته لحظة واحدة حينما قرر شراء منزل جديد، خصص غرفة كبيرة لها ووضع بها كل متعلقاتها ليشعر بوجودها معهم.

وقالت شقيقة الفتاة المتوفية تعقيبا على مقطع فيديو نشرته :” هذه غرفة أختي دانه، أغراضها حاطينها في شنطة، ما طاوعنا قلبنا نسكن في البيت الجديد و مايكون لها غرفة خاصة فيها”.