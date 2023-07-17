أثارت ريما العنزي التي حظيت على شهرة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي ولقبت بجورجينا رودريغيز نظرا للتشابه الكبير بينها وبين حبيبة نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامها لجورجينا بأنها تقوم بتقليدها .

وتستمر العنزي في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها اللافت دائمًا وهي تؤكد أن البعض يعتقد أنها جورجينا زوجة رونالدو، بينما هي تنفي.

واتهمت ريما العنزي جورجينا بأنها تقوم بتقليدها على حسب قولها :” اسمح لجورجينا تقلدني لأنها تبي تنشهر على ظهري .”

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم بها العنزي عارضة الأزياء الشهيرة صديقة نجم النصر رونالدو .