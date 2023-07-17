كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع التضخم في المملكة بنسبة 2.7% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، فيما ارتفع بنسبة 0.2% في شهر يونيو 2023، مقارنة بشهر مايو 2023، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء.

وأوضحت الهيئة، إن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 10.8% في شهر يونيو، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر يونيو؛ نظراً لوزنها في المؤشر، إذ يبلغ 21%. وجاء الارتفاع على أساس سنوي، مع زيادة ارتفاع مؤشر قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء بنسبة 9.1%، إضافة إلى ارتفاع قسم النقل بنسبة 1.6%.

ويواصل التضخم في المملكة الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ. وكان معدل التضخم في المملكة قد ارتفع على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو 2023، وهو أعلى أيضاً من شهر أبريل 2023 الذي كان 2.7%.

فيما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1.3% في يونيو الماضي، على أساس سنوي، وتراجعه أيضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري. وارتفع معدل التضخم لشهر يونيو 2023، على أساس شهري، في كل من الرياض، والدمام، وحائل، ونجران. في المقابل، انخفض معدل التضخم في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف، وأبها، وبريدة. وسجل معدل التضخم رقماً سالباً في كل من الطائف، وتبوك، والباحة، وسكاكا، وعرعر، وجازان.