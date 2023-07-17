قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بضبط حوالي 2,300 ملصق ومنتج انتهت صلاحيتهم في منشأة تجارية بالمنطقة الشرقية.

وخلال جولاتها التفتيشية الاعتيادية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضبطت الفرق الرقابية 2,332 عبوة معطر جو انتهت صلاحيتهم، وملصقات بتواريخ مستقبلية في إحدى المنشآت التجارية قبل تسويقها، حيث تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال المنشآت كافة والتزامها بأنظمة وزارة التجارة، وتحث الوزارة جميع المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الرقم الموحد 1900.