أكد الإعلامي الرياضي المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، رودي غاليتي، أن المدافع الباراغوياني جوستافو غوميز، لاعب بالميراس البرازيلي، وافق على الانتقال لصفوف النصر، في الميركاتو الحالي.

وقال غاليتي، عبر حسابه الرسمي على تويتر :” النصر ما زال يبحث عن صانع ألعاب جديد وأرسل عرضًا رسميًّا لضم جوستافو”، مُشيرًا إلى أن اللاعب أعطى موافقة شفوية على الانتقال للدوري السعودي وبِدء المفاوضات مع ناديه.

وكانت مصادر صحفية أكدت أن إدارة النصر، بدأت في عملية التفاوض مع نظيرتها في بالميراس البرازيلي من أجل شراء عقد جوستافو غوميز، البالغ من العمر 30 عامًا”.

وأفادت بأن إدارة النادي البرازيلي رفضت العرض النصراوي الأول، البالغ 7 ملايين دولار، وأبلغت الوسيط رغبتها في بيع عقد اللاعب بـ15 مليون دولار، في حين تستعد إدارة “العالمي” لإرسال عرض جديد، خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم الصفقة رسميًّا، الأسبوع الجاري.

يُذكر أن غوميز انضم إلى بالميراس عام 2020 قادمًا من ميلان الإيطالي، وينتهي عقده الحالي في عام 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 9 ملايين يورو، وارتدى قميص فريقه في 244 مواجهة بجميع البطولات.