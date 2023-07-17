نجحت الفرق الطبية في مركز المراقبة الصحيّة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في إنقاذ حياة حاجة أردنية وآخر بنجلاديشي إثر تعرضهم لأزمة قلبية قبل مغادرتهما المملكة.

وأكدت الصحة في جدة أن الفرق الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي تمكنوا بفضل الله من إنقاذ حياة الحاجة حيث تعرضت لذبحة صدرية غير مستقرة و جلطة قلبية حادة، كادت أن تودي بحياتها بعد انتهاء مناسك الحج وأثناء مغادرتها المملكة.

حيث أحضرت إلى قسم الطوارئ وتم تقديم الخدمات الإسعافيه الأولية لها و نظراً لوضع حالتها الصحية الحرجة نقلت على الفور إلى غرفة العمليات لعمل القسطرة القلبية العاجلة، وتم فيها فتح الشريان الأمامي النازل و تركيب دعامات دوائية في أقل من 70 دقيقة من وصولها للمجمع الطبي ليتم نقلها لقسم العناية المركزة ومتابعة الحالة لحين استقرارها وخروجها من المستشفى ومغادرتها المملكة.

كما أن الفرق الطبية تمكنت أيضًا من إنقاذ حياة حاج بنجلاديشي تعرض لجلطة قلبية حادة وأظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت له إصابته بجلطة حادة في عضلة القلب مع وجود انسداد كامل في الشريان الأيمن التاجي، و لخطورة الحالة تم إجراء عملية قسطرة علاجية عاجلة تم فيها فتح الشريان الأيمن وتوسيعه، ليتم متابعة الحالة مع الفرق الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها ومغادرة أرض الوطن بالسلامة.