قام علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بالرد على منسق الحوار الوطني ضياء رشوان، بعد حديثه عن ترشح جمال مبارك للرئاسة.

وأفاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بأن ترشح بعض الأسماء الصادرة بحقهم أحكام جنائية نهائية باتة، مسألة تفحصها الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى رفض الدستور خوض الانتخابات لمن صدر بحقه أحكام جنائية، وإن رد إليه الاعتبار.

وعلق على تساؤل طرح بشأن نية جمال مبارك الترشح للانتخابات المقبلة، متسائلا: “لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟”.

ليرد علاء عبر تويتر على رشوان قائلا: “وانت مالك عايز ولا مش عايز أما حشري صحيح حاجة متخصكش مالك ومال الشعب.”

وانتشرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024، حيث تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضًا عن 2022.