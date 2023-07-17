قدمت مسعفات سعوديات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الإسعافية المجانية للمسافرين القادمين والمغادرين.

وظهرت إحدى المسعفات متحدثة عن الكرسي المتحرك الطبي لنقل المصابين في المكان الصعب الوصول له وكذلك الأماكن المزدحمة .

ويعد هذا الكرسي هو الأول من نوعه في العديد من المطارات، حيث قامت شركة مطارات جدة بتوفيره .

وتحدثت أخرى عن طاقم الإسعاف الموجود في المطار وأهميته لافتة إلى حالات الولادة والإغماء، بحسب العربية

وأعربت أحدهم عن شكرها للقيادة الشريفة على اختيارهم بأن يقوموا على خدمة ضيوف الرحمن.