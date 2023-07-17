صرح لاعب الهلال السابق اوديون ​ايغالو بأنه شعر بصدمة كبيرة عندما علم بانتقال ميسي إلي انتر ميامي، بدلا من انتقاله للهلال.

وأكد أن كل المؤشرات كانت تؤكد انتقاله، ولهذا السبب لم يقم الهلال بتجديد عقده، وأضاف أن الهلال عرض علي ميسي مبالغ طائله وأنه كان سيأخذ أضعاف كرستيانو، وعلي الرغم من ذلك قرر التوجه نحو انتر ميامي.

وأنهي قائلا: اعتقدت أن هذه الصفقة محسومة، وأن عدم تمديد عقدي كان تمهيدا لقدوم ميسي لدوري روشن السعودي، ولكن ما حدث يثبت أن عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت وهذه واحدة منهم.