كشف لاعب توتنهام الإنجليزي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، أسباب رفضه العروض التي قدِّمت إليه من دوري روشن.

وقال اللاعب إن المال مهم بالتأكيد، إلا أنه يعشق لعب كرة القدم، ويحلم بمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للجولة التحضيرية لفريقه، إنه عانى الموسم الماضي، ولم يكن سون الذي يعرفه، مشيرا إلى أنه يريد أن يظهر لجمهور ناديه اللاعب الذي تعرفونه جيدًا هذا الموسم.

ولفت إلى أن توجه العديد من اللاعبين إلى المملكة في الوقت الحالي شيء مثير للإعجاب لكن الدوري الإنجليزي لا يزال حلمًا بالنسبة له.

يذكر أن اللاعب يتواجد حاليًّا برفقة زملائه في توتنهام بأستراليا، ضمن معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.