كشفت مصادر أن أوليفر غلاسنر، المدرب السابق في «الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)» رفض عرضاً مُغرياً من نادي الشباب.

وأوضحت صحيفة «بيلد» الألمانية أن المدرب النمساوي غلاسنر رفض عرضاً من «الشباب»، ثم رفض عرضاً ثانياً أفضل تقدَّم به النادي.

وقاد غلاسنر فريق «فرانكفورت» للتتويج بلقب «الدوري الأوروبي» عام 2022، قبل أن يجري فسخ عقده مع النادي بالتراضي مع نهاية الموسم الماضي.

وتُواصل أندية روشن استقطاب أبرز النجوم، وقد تعاقد «النصر» مع كريستيانو رونالدو، و«الاتحاد» مع كريم بنزيمة، وكذلك مع المدربين، وقد تعاقد نادي «الاتفاق» مع المدير الفني ستيفن جيرارد.