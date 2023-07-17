استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة العميد ركن راضي بن طحمير الجهني، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت في المنطقة.

وهنأ سموه العميد الجهني بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد، منوها ببداية الاستقبال إلى الدور الهام لقوة أمن المنشآت في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن.

وأبدى سموه اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مشيداً بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده، ومتابعة سمو وزير الداخلية. منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمنطقة.

من جانبه، أعرب العميد الجهني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة، وعلى دعمه المستمرّ للقطاعات الأمنية في المنطقة.