قال عبد العزيز بن محمد الحصيني باحث في الطقس والمناخ أن الدول الأوروبية والأمريكية وشرق آسيا تسجل أعلى درجات حرارة خلال تلك الأيام.

وأضاف الحصيني أن مدن المملكة والخليج مازالوا يسجلون أقل درجات حرارة من معدلاتها السنوية حتى تاريخ اليوم.

وأوضح الحصيني أن أعلى درجة حرارة سجلت في العالم خلال”24″ساعة اليوم الاثنين الموافق 1444/12/29هـ المركز الأول البصرة – حسين بحرارة 50°C.

وأشار الحصيني أن الأحساء في المنطقة الشرقية في المركز الثالث عشر بحرارة 48.1°C.

والجدير بالذكر أن فصل الصيف قد انتهى تقريباً.