أصبح باريس سان جيرمان مهدد بخسارة ملايين من الأموال في حال رحيل لاعبه، كيليان مبابي، مجانا في الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الفرنسي سيعاني عجزًا قدره 175 مليون يورو حال رحيل مبابي مجانا الصيف المقبل، لذا فسيحاول النادي بيع اللاعب قبل رحيله بشكل مجاني.

وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أكد استحالة رحيل مبابي مجانا الصيف المقبل، مضيفا أنهم لن يسمحوا لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجانًا.

يذكر أن مبابي أبلغ إدارة ناديه أنه لن يفعل بند تمديد العقد حتى يونيو 2025، ما يعني إنتهاء عقده الحالي في يونيو 2024.