قررت وزارة التعليم إلغاء 4 مقاعد إشرافية في الإدارات والوحدات الإشرافية التابعة لها، وهي: الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم.

كما تم إلغاء وحدة تطوير المدارس بإدارات التعليم، وقسم الجودة في إدارات التعليم، إضافة إلى وحدة الدعم للحد الجنوبي في إدارات التعليم.

وأوضحت الوزارة إلى الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين على تلك المقاعد في التشكيلات الإشرافية والمدرسية.

وأكدت الوزارة على استكمال أمانة اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية بقية الإجراءات.