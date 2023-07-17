قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأثنين، إن السعودية إحدى أهم دول المنطقة.

وأضاف الرئيس التركي: “سنتناول مع السعودية التعاون في عدة مجالات، كما نشكر جهود المملكة في رعاية حج هذا العام”.

يذكر أن أدوغان في جولة خليجية لمدة ثلاثة أيام بدأت بزياة المملكة اليوم الإثنين وقطر الثلاثاء وفي الختام زيارة الإمارات الأربعاء.