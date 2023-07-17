وصل المقدوني جاني اليوسكي، اليوم الأثنين، إلى مقر معسكر النادي الأهلي في النمسا.

وانضم أليوسكي لمعسكر الأهلي بعدما انتهت فترة إعارته لنادي فنربخشة التركي.

وكانت بعثة الأهلي وصلت اليوم للمعسكر التحضيري في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.