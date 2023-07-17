نشرت المطربة أنغام عبر حسابها الشخصي إنستجرام، مقطع فيديو لمعرض خاص بمقتنياتها، التي تُعرض على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة، بعد تألقها في حفلها الأخير بالمملكة ليلة صوت مصر.

وعلقت أنغام على الفيديو قائلة: كل فستان هو ذكرى يوم قضيته معكم، أتحضر للقائكم بكل حب واحترام لحضوركم وحبكم، جمهوري الراقي الغالي.

وظهر في الفيديو بعض الفساتين للفنانة أنغام، التي أحيت بها حفلاتها المميزة، هذا بجانب بعض الاكسسوارات والمقتنيات الخاصة بها، التي أهدتها للمعرض.

وحرص مجموعة كبيرة من محبي الفنانة بالمملكة على التواجد في المعرض، لمشاهدة مقتنيات مطربتهم المفضلة، و استرجاع ذكرياتهم مع كل مقتنيات الفنانة في حفلاتها المتميزة.