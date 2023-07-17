نجح فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالدمام في إنهاء معاناة مريضة باستخدام تقنية المنظار الجراحي.

وكانت المريضة من ألم وتنمل باليدين باستخدام تقنية المنظار الجراحي، حيث شُخصت حالتها باختناق في العصب الأوسط داخل النفق الرسغي وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية لتحريره.

وتمكن الفريق الطبي المتخصص في جراحة المخ والأعصاب من إجراء العملية بالمنظار لتحرير العصب، وعلاج المريضة من متلازمة النفق الرسغي باستخدام تخدير موضعي وجرح عرضي لا يتعدى (5 مم) بالرسغ ويلتئم دون آثار أو ندبات مع عودة سريعة لاستخدام اليد وممارسة الحياة اليومية دون ألم.

ويأتي استخدام تقنية المنظار في العمليات، ضمن برامج مواكبة التقنيات الطبية الحديثة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتقديم خدمات صحية نوعية متطورة اعتمادًا على الكفاءات الطبية المؤهلة والمدعومة بالتجهيزات الطبية الحديثة.