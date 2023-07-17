انضم بلاغ جديد لقائمة الشكاوي ضد رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور قد أدعى أن رجلا يدعي “رجب بحة” يمارس السحر والشعوذة، الأمر الذي اعتبره الأخير تشهير به وتعرضه لأضرار جسيمة لموكلي أمام العامة وأسرته خاصة.

وقدم “بحة” حافظة مستندات تحمل العديد من المقاطع الفيديو التي قام مرتضي منصور بالادعاء على فيها بأنه من يقوم بعمل السحر والشعوذة لـ نادي الزمالك.

وطالب المواطن المصري في البلاغ إحالة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية العاجلة، لما تسبب فيه من أضرار لموكلي نفسيا جسيما، مع الاحتفاظ بحقه ضد نادي الزمالك.