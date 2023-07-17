ظهر كويتي في مقطع فيديو وهو يعتدي على وافد بالركل والضرب في أماكن متفرقة في الجسد.

وحاول الوافد طوال الفيديو الابتعاد عن الكويتي حتى يتوقف عن ضربه، ولكن الشاب الكويتي كان يزداد في الضرب والركل بشكل وحشي.

وتعالت صرخات الوافد طوال الفيديو في محاولة للاستغاثة بأي شخص ينقذه من الكويتي، ولكن لم يستمع أحد إليه.

وتسبب الفيديو في غضب كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة محاكمة الكويتي.

وصدرت الجهات المختصة بالكويت قرارا باستدعاء أطراف المشاجرة، والتي تم تداولها عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بين مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، حيث تم تسجيل قضية وجاري التحقيق مع أطراف الواقعة للتوصل إلى ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.