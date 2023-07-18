في مشهد يبدو غريبا للبعض من خارج المملكة، ظهرت طائرة الخطوط السعودية أثناء مرورها فوق أحد الجسور المخصصة للطّائرات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقد يبدو المشهد مبهرا لا سيما مع مرور الطائرة أمامك وبهذا القرب، بينما تقود سيارتك وسط الطريق.

ويتواجد الجسر منذ تأسيس مطار الملك خالد الدولي، وهو يربط بين المدرج الاساسي والثانوي ويربط بين مدرج الصالة الملكية ومدرج صالات السفر الداخلية والدولية، كما يتواجد اثنين آخرين أحدهما من شمال الصالة الملكية والآخر جنوب الصالة الملكية.

يذكر أنه تم افتتاح مطار الملك خالد الدولي بالرياض في أواخر عام 1983م، ويقع على مساحة 375 كيلومترا مربعا، يتكون من 5 صالات و 40 جسراً جوياَ.