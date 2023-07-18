خسر نادي النصر ثالث مبارياته التجريبية أمس الاثنين أمام سيلتا فيجو الإسباني ضمن معسكره التحضيري في البرتغال بخماسية نظيفة على ملعب القارف.

وأضطر النصر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالإله العمري عند الدقيقة 51، وأجرى المدرب كاسترو تبديلًا اضطراريًا بدخول عبدالله مادو بديلاً للصربي مارسيلو بروزوفيتش الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى.

واستغل سيلتا فيجو النقص العددي ليتقدم بهدف السبق من رأسية ألونسو عند الدقيقة 57. وضاعف ميجيل رودريجيز النتيجة للفريق الإسباني من رأسية أخرى عند الدقيقة 63.

وسيطر لاعبو سيلتا على مجريات المباراة حيث تمكنوا من إضافة ثلاثة أهداف سريعة “70، 72، 74” عن طريق ميجيل رود ريجيز ويورجن ستراند لارسن هدفين وينهي الفريق الإسباني المباراة بخماسية دون مقابل للنصر.