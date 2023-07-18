كشف عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن الحقبة الاقتصادية لدى تركيا بعد الانتخابات الرئاسية تعتبر مختلفة بشكل كبير جدا.

وأوضح الزيات أن السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا تتمحور حول زيادة الاستثمارات الأجنبية وخاصة مع وجود بعض الضغط على العملة المحلية.

وأضاف الزيات أن تركيا تحاول الاستثمار في الدول الأجنبية وخاصة دول الخليج وتحديدا المملكة، في آخر 5 سنوات، استطاعت أن تكون واحدة من أفضل الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار الزيات أن معظم الدول العالمية تحاول الاستثمار في المملكة نتيجة وجود عدد كبير من المشاريع الضخمة.

وأردف الزيات أن المملكة تحاول تعزيز استثماراتها مع تركيا خاصة أن لدى أنقرة الخبرة القوية في مجال الصناعة والعقارات والأجهزة الإلكترونية.