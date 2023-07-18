شهدت مباراة نادي النصر ونادي سيلتا فيغو الإسباني اتجاه الفريقين لتنفيذ ركلات ترجيح بعد نهاية المباراة والتي انتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القارف.

وانتهت ركلات الترجيح بين الفريقين بنتيجة التعادل 4-4 بعد نهاية المباراة بنتيجة 5-0.

ويستمر معسكر نادي النصر في البرتغال حتى 20 يوليو على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.