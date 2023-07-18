نبه مختصون إلى استغلال بعض أصحاب العمل لثغرات نظام العمل لتهرب من واجباتهم تجاه العمال، موجهين نصائح للباحثين عن عمل.

وقال سطام المحيا، محامي ورئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية سابقا، أن نظام العمل الحالي يحتاج لتطوير للأفضل بما يتناسب مع حاجات سوق العمل، وذلك بحسب ما ذكره بإذاعة mbc.

وأكد أن هناك من يستغل ثغرات في نظام العمل فيما يتعلق بالعقود محددة المدة، لذا فمن الضروري تحديث نظام العمل بما يتناسب مع سوق العمل.

وفي نفس السياق، قال صالح الديري، مختص في الموارد البشرية، إن شركات التوظيف تبحث عن المال، وأن السوق يحتاج إلى إعادة صياغة.

وشدد على ضرورة أن يهتم الباحث عن العمل بالاستقرار الوظيفي وليس المرتب فقط، وأن يبحث عن حقوقه ويعرف واجباته، كما يجب أن يسأل الفرد عن ممارسات الشركة مع عمالها قبل البحث عن المال.