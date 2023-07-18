حقق صندوق المعاشات النرويجي المرتبة الأولى بين أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، بإجمالي أصول بلغ 1372 مليار دولار للعام الحالي 2023.

وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بأصول بلغت 1351 مليار دولار، فيما جاء صندوق إدارة النقد في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 1020 مليار دولار، كما جاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الرابعة بأصول بلغت 853 مليار دولار.

فيما جاءت الهيئة الكويتية للاستثمار في المرتبة الخامسة بأصول بلغت 803 مليار دولار، وحصد صندوق الاستثمارات السعودي المرتبة السادسة بأصول بلغت 776 مليار دولار، وجاء جي ايه سي السنغافوري في المرتبة السابعة بأصول بلغت 690 مليار دولار.

كما حققت محفظة الاستثمار هونغ كونغ المرتبة الثامنة بأصول بلغت 514 مليار دولار، واحتل تماسيك القابضة السنغافورية المرتبة التاسعة بأصول بلغت 492 مليار دولار، أما جهاز قطر للاستثمار حقق المرتبة العاشرة بأصول بلغت 475 مليار دولار.