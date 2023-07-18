تصيب أمراض آلام أسفل الظهر أكثر من 80% من الأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، حيث ينتج من توتر العضلات ويحد من نطاق الحركة، ويسبب في الشعور بآلام حادة وتنميل أو إحساس بالوخز.

كما أن هناك العديد من الأسباب التي تسبب في الشعور بآلام أسفل الظهر وهي وضعية الجسم الغير الصحيحة، والمشاكل المتعلقة بالانزلاق الغضروفى، والالتهابات المرتبطة بالكلى، والعادات الصحية السيئة، وحصوات الكلى، عدوى المثانة أو الكلى.

ويعتبر أكثر الأشخاص المعرضون لخطر آلام أسفل الظهر هم الذين يعانون من نمط حياة خامل، وقلة النشاط البدني، والسمنة، والتدخين، والنساء الحوامل.

ويمكن حل مشكلة آلام أسفل الظهر من خلال تحسين اللياقة البدنية، حيث تعتبر التمارين المنتظمة مثل اليوجا والمشي والسباحة طرقًا ممتازة للوقاية من آلام الظهر، كما لابد من الحفاظ على وزن الجسم المناسب.

ويجب إتباع عادات غذائية سليمة وصحية، واستخدم تقنيات الرفع والتحرك الصحيحة، وجعل مساحة العمل مريحة قدر الإمكان.