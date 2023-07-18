شاركت الفنانة نسرين طافش، فيديو مؤثر، مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك عقب انفصالها عن زوجها.

وعلقت نسرين طافش على مقطع الفيديو قائلة: “ما في مثل الأخوات، الأهل ضهر وسند ونعمة عظيمة”، وجاء هذا المنشور؛ بعد تصريحات طليقها الصادمة عنها.

ونشر طليق الفنانة نسرين طافش، صورة لفتاة، عبر حسابه على إنستجرام، وتكهن الجمهور أنها حبيبته الجديدة؛ نظرا للرسالة التي كتبها على الصورة للفتاة؛ حيث كتب عليها: “عندما نترك الماضي لأنه كاذب ومزيف، للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس”، وهو ما أثار جدلا كبير على السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة نسرين طافش، قد تصدرت مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية؛ بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، للمرة الثانية، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”.