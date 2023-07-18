صرح مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عبر فيديو له انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيقوم بعمل مؤتمر صحفي عالمي ويدعو فيه كل السوشيال ميديا الخاصة بالزمالك، حتي المختلفون معه، ليعلمهم بكل شئ عن النادي.

وأوضح أيضا أن أوسوريو لم يحصل علي مستحقاته منذ شهرين، وذلك بعد تصريح أوسوريو أنه سيكمل ويحتاج فقط لدعم صفقات.

وعند سؤاله عن بحه قال: أنه بحة يحرر ضده أي بلاغ، وأنه سيرفع القضية علي من بعث له الصورة.

وبدا أن مرتضي منصور لا يزال عند رأيه حيث استدل بذلك علي أن محامي بحه هو محمد رشوان، واستنكر أن هناك الكثير من المحامين، إذا هناك علاقة تربطهما، معلقا: وابقي سلملي علي بحة.

ويذكر أن من بعث هذه الصورة له هو عادل سالم.