رافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته.

وظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقود سيارة وإلى جانبه الرئيس أردوغان.

ويُشار إلى الرئيس أردوغان قدّم سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبل في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، أمس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية، وعقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً.