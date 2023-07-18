قبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن نشر محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإيحاءات جنسية وغير أخلاقية، ما يعد مخالفًا للآداب العامة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

يُذكر أن استئناف المدينة المنورة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر ضد مواطن وإلزامه بغرامة مالية قدرها 5000 ريال، وإغلاق حسابه، ومصادرة الجوال بسبب مخالفة ارتكبها عبر تيك توك.