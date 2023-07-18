تتسارع وتيرة تطوير البنية التحتية في مواقع مختلفة من أرض مشروع ⁧‫رؤى المدينة‬⁩ الواقع بالقرب من المسجد النبوي الشريف والذي يعد واحد من أكبر مشاريع الضيافة في العالم بضمه لحوالي 47 ألف وحدة فندقية.

ويعتمد المشروع على تدرج ارتفاعات المباني ومستوى أرض المشروع لتعزيز روحانية مكانة المسجد النبوي بصريًا ومعماريًا مما يمنح قاطني الفنادق من مقدمة المشروع وحتى آخره إطلالة مباشرة على الساحات الشرقية للمسجد النبوي الشريف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المناطق المظلّلة وأنظمة التبريد الطبيعية التفاعلية حيث اعتمد تصميم ارتدادات المباني على حركة الرياح التي تتيح مرور تيارات الهواء خلال المساحات المفتوحة في المشروع لتجربة حضارية هي نموذج للازدهار والتطور العمراني.

وتم استيحاء تصميم مخطط المشروع من فكرة مراكز الأحياء القديمة في المدينة المنورة حيث أنها قائمة على مبدأ التجمع السكني المحاط بالمباني من جميع الجهات بمدخل واحد يتوسطه فراغ واسع ليعكس بذلك نموذجاً عمرانياً متطوراً يستخدم منظومة التجمعات السكنية المحلية بمعايير عالمية من خلال ساحات واسعة وممرات مفتوحة محاطة بالمباني.