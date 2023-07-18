في لفتة إنسانية كريمة لاقت استحسان وثناء عدد من العلماء، تكفّل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكاليف إجراء عملية تكميم لمفتي محافظة دافينا الألبانية الشيخ بليدار عديه.

وقدّم الشيخ بليدار للوزير كامل شكره وامتنانه للفتته الكريمة، معربًا عن سعادته الغامرة بهذه المفاجأة السارة التي بادر إليها آل الشيخ بعد لقاء جمعهما على هامش زيارة يقوم بها آل الشيخ إلى جمهورية الجبل الأسود.

وأشار بليدار إلى النصائح والتوجيهات التي تلقاها من الوزير خلال اللقاء، والتي تؤكد على منهج التوحيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى نشر الوسطية والاعتدال وإرساء مبادئ المساواة والعدل والتعايش السلمي لجميع شعوب الأرض.

وقال بليدار :” كنت أفكر لسنوات عديدة في هذه العملية ولكن لم يسمح لي الأمر، حتى فاجئني الوزير بهذا الأمر وفرحت كثيرًا جزاه الله كل خير .”